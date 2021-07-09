Задержанные американцы заявили о нежелании убивать президента Гаити

Американцы, задержанные в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, заявили, что у наемников не было задачи его убить, сообщила газета Nouvelliste.
По последним данным, по делу задержаны 17 подозреваемых, в том числе двое американцев гаитянского происхождения — Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.
«Они сказали, что они переводчики. Задание заключалось в том, чтобы арестовать президента Жовенеля Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его», — сказал изданию судья Клеман Ноэль. О каком ордере идет речь, не поясняется.
Соллаж заявил, что «нашел эту работу в интернете». По его словам, он прибыл на Гаити месяц назад, а наемники находились в стране три месяца.
Судья также сообщил, что в ходе обысков автомобилей, принадлежащих предполагаемым убийцам, были найдены огнестрельное оружие, наличные в американских долларах, сервер камеры видеонаблюдения, установленной в доме Моиза, и чековая книжка его супруги.
Президента Гаити Жовенеля Моиса застрелили в ночь на 7 июля в его резиденции. Его жена была тяжело ранена и отправлена на лечение во Флориду.
По данным полиции, в банду входили 28 человек, большинство из которых были из Колумбии.
Моиз был президентом Гаити с февраля 2017 года. Он победил на голосовании в 2015 году, но итоги выборов отменили из-за обвинений в фальсификациях. Повторные выборы в ноябре 2016 года Моиз также выиграл и спустя год вступил в должность главы государства.
Оппоненты выступали за отставку президента в феврале этого года. Сам Моиз утверждал, что срок его полномочий истекает в феврале 2022 года, поскольку он вступил в должность не сразу, а через год после выборов.
Отказ Моиза уйти в отставку привел к массовым акциям протеста и беспорядкам. После этого президент заявил, что полиция арестовала 20 человек, пытавшихся устроить переворот, и предотвратила покушение на него. В Министерстве юстиции Гаити заявили, что в подготовке переворота участвовали высокопоставленные сотрудники службы безопасности.
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