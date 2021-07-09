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Медведчук: Никаких новых фактов и улик по моему делу у обвинения нет

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Медведчук: Никаких новых фактов и улик по моему делу у обвинения нет

Даже проведя обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и у родственников народного депутата Украины, председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, следствие не смогло найти улики или факты, дающие основания для продления политику домашнего ареста. Поэтому обвинение в качестве аргументов использовало в суде те же доводы, которые ранее были изложены в материалах подозрения. Об этом Виктор Медведчук заявил, общаясь журналистами перед оглашением решения Печерского районного суда города Киева о продлении ему меры пресечения.

«Ничего нового не было. Перечислены те же обстоятельства, которые содержались в материалах подозрения. Они полностью воспроизведены сегодня в материалах, в соответствии с которыми прокуратура просит продлить срок домашнего ареста, как вы уже вчера слышали, до двух месяцев», — сообщил парламентарий.

Также он отметил, что никаких новых экспертиз по его делу обвинение не назначило.

«Они сказали, что необходимо назначить, а также провести уже назначенные экспертизы. О каких экспертизах идет речь, пока нам не известно, как минимум нам в материалах дела это не предъявляли», — сказал Виктор Медведчук.

Напомним, 7 июля Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении сроков досудебного расследования по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого Офис генерального прокурора обвиняет в государственной измене. А 8 июля весь день рассматривался вопрос о продлении политику меры пресечения, но вердикт Печерский райсуд огласил лишь утром 9 июля — домашний арест лидеру оппозиции продолжили еще на два месяца.

Читайте также: Продление судом меры пресечения еще на 2 месяца незаконно и будет обжаловано, – Медведчук

Ранее, комментируя выдвинутые обвинения, Виктор Медведчук подчеркнул, что незаконными являются все действия правоохранителей в отношении него, начиная с самого подозрения и заканчивая ходатайствами сотрудников Офиса генерального прокурора о продлении сроков следствия и меры пресечения.

«Как можно комментировать незаконные действия? Эти действия направлены на политическое преследование, незаконное уголовное преследование. Как, собственно говоря, и все собранные материалы, которые были изложены два месяца назад в подозрении, которые повторяются сейчас в ходатайствах органов прокуратуры, переданных в суд вчера по вопросу продления сроков следствия до 11 ноября, а сегодня ‒ продления меры пресечения», — сказал лидер ОПЗЖ.

Виктор Медведчук
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Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

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