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Медведчук: Домашний арест ограничивает мою депутатскую деятельность и мою деятельность как оппозиционного политика

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Медведчук: Домашний арест ограничивает мою депутатскую деятельность и мою деятельность как оппозиционного политика

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что мера пресечения в виде домашнего ареста ограничивает его депутатскую деятельности и, главное, лишает возможности общаться с избирателями. Об этом политик заявил, отвечая на вопросы журналистов перед оглашением решения Печерского районного суда города Киева о продлении ему меры пресечения.

«С народными депутатами я общаюсь и участвую в заседаниях Стратегического совета, который проходит у меня дома. Но, естественно, я не могу принимать участие в пленарных заседаниях Верховной Рады, в работе комитета и не могу участвовать во встречах с избирателями. Конечно, это ограничивает мою депутатскую деятельность, это ограничивает мою деятельность как оппозиционного политика», — подчеркнул парламентарий.

Также Виктор Медведчук в очередной раз подтвердил, что его коллега Тарас Козак, которого также обвиняют в государственной измене, находится на лечении Беларуси, и об этом и украинской власти, и правоохранителям хорошо известно.

Напомним, 7 июля Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении сроков досудебного расследования по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого Офис генерального прокурора обвиняет в государственной измене. А 8 июля в течение всего дня рассматривался вопрос о продлении политику меры пресечения, но вердикт Печерский районный суд огласил только утром 9 июля: лидеру оппозиции продолжили домашний арест еще на два месяца.

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Ранее, комментируя выдвинутые обвинения, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что уголовным преследованием, давлением и репрессиями власть пытается незаконным способом ограничить его полномочия как народного депутата.

«Считаю, что нет оснований для продления меры пресечения в виде домашнего ареста, так как нет оснований для того, чтобы ограничивать мои полномочия народного депутата. Я должен принимать участие в пленарных заседаниях, в работе комитетов, во встречах с избирателями. И у меня есть для этого все основания. А у следствия сегодня нет причин вести речь о каких-то рисках, способных помешать расследованию дела. Уже 4 месяца проводится это расследование, и нет никаких оснований говорить, что я могу вмешаться или повлиять на следствие», — подчеркнул оппозиционный политик.

Виктор Медведчук
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Мнения

Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
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