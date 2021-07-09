Талибы уверяют, что контролируют большую часть Афганистана

Большая часть территории Афганистана, кроме Кабула и части уездов около него, контролируется «Талибаном», заявил представитель политофиса движения в Дохе Абдуллахиб Мансур.
«Фактически сложилась ситуация, что административные центры провинций только контролируются официальным Кабулом, все остальные окрестности и уезды, входящие в состав провинций находятся под (нашим) контролем», — сказал Мансур на пресс-конференции в Москве, сообщают российские СМИ.
В свою очередь представитель движения Сухейль Шахин заявил, что «Талибан» обсуждает с Кабулом вопрос прекращения огня.
«Все обсуждаем за столом переговоров», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждают ли стороны внутриафганского конфликта прекращение боевых действий.
При этом он подчеркнул, что первоначально надо достичь результатов по поводу политического устройства Афганистана.
Делегация катарского офиса талибов 8 июля прибыла в Москву и провела переговоры в российском МИДе. Поездка состоялась на фоне масштабного наступления «Талибана» в Афганистане, которое началось после того, как США и их союзники завершили вывод войск из республики. Террористическая группировка взяла под контроль бóльшую часть территории страны, в том числе участки на границах с Узбекистаном и Таджикистаном. Несколько раз отступающие подразделения афганской армии переходили границу с Таджикистаном, спасаясь от наступающих сил талибов.
Военные США находились в Афганистане с 2001 года, миссия в стране началась после терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида». Это самый затяжной конфликт в истории США. Сейчас страна завершает вывод войск. На прошлой неделе военные покинули свою главную базу в Афганистане, аэродром Баграм.
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