В РФ выявили максимальное со 2 января число новых случаев COVID-19

Максимальное со 2 января число новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки — 25 766, общее число зарегистрированных случаев болезни выросло до 5 733 218, сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно статистике штаба, 2 января в этой стране был зарегистрирован 26 301 новый случай болезни.

За сутки в РФ также подтверждены 726 смертей от COVID-19, с начала пандемии — 141 501.