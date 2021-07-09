Более 70% американцев поддерживают вывод сил США из Афганистана

Подавляющее большинство жителей США поддерживает вывод американских сил из Афганистана. Об этом пишет в пятницу газета The Hill со ссылкой на данные опроса, проведенного ею совместно с Исследовательской службой Харриса.
Так, о поддержке решения администрации о сокращении военного присутствия в Афганистане заявил 31% опрошенных, еще 42% отмечают, что они в той или иной степени поддерживают шаг американских властей. Против вывода войск высказались около 27% респондентов.
Опрос проводился со 2 по 3 июля, участие в нем приняли 926 человек. Статистическая погрешность составляет около 3,22 п. п.
Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Байден заявил в четверг, выступая с речью в Белом доме, что военная операция в Афганистане завершится 31 августа этого года.
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