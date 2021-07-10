Грузовой корабль Dragon успешно приводнился у берегов Флориды

Американский грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды, сообщает компания SpaceX на своей странице в Twitter.

«Приводнение Dragon подтверждено, что завершает 22-ю миссию SpaceX по поставке грузов на Международную космическую станцию», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американский грузовой космический корабль Dragon покинул МКС. Принадлежащий компании SpaceX корабль находился на МКС с 5 июня. Он должен был вернуться на Землю несколько дней назад, но отстыковка была отложена из-за непогоды во Флориде, куда обрушился тропический шторм «Эльза».

Dragon — единственный грузовой корабль, который способен возвращать на Землю грузы с МКС. В этот раз он должен привезти со станции около 2,3 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов.