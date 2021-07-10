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Армия Литвы приступила к охране границы с Беларусью

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Армия Литвы приступила к охране границы с Беларусью

Литовская армия приступила в субботу в рамках помощи пограничникам к охране границы с Беларусью, через которую в балтийскую страну с территории соседней с начала июня массово проникают нелегальные мигранты из государств Азии. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

«Мы наращиваем силы и ресурсы по охране границы. С сегодняшнего дня пограничникам в патрулировании помогают военные», — сказал он. Как отметил руководитель ведомства, погранслужба в свою очередь за счет оптимизации увеличит число своих сотрудников непосредственно на границе, а также задействует помощь других структур.

Приступившие к патрулированию военные дислоцированы у государственной границы. Они поступили в распоряжение руководства пограничных застав. Армия командировала в помощь пограничной охране 260 военнослужащих. Граница с Беларусью находится в зоне ответственности 17 погранзастав с 550 пограничниками.

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С начала года в Литве задержаны 1 577 нелегальных мигрантов, попавших в страну с территории Беларуси. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Беларусь, Литва
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