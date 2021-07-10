Данилов опроверг информацию об ослаблении санкций против Медведчука

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опроверг информацию об ослаблении санкций против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука и призвал нардепов не пытаться «порешать» вопрос снятия ограничительных мер.
«Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что „санкции не работают“, — сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствует действительности», — написал Данилов на своей странице в Facebook в субботу.
Секретарь СНБО также подчеркнул, что не соответствует действительности и распространенная некоторыми СМИ информация о «якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур».
«Все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в „подковерном“ режиме, как к этому привыкли „творцы“ коррупционно-олигархической системы», — заявил Данилов.
Также он посоветовал «отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, — не пытаться „порешать“ привычным им образом» вопрос снятия санкций или их ослабление.
«Кроме того, как и попытки избежать уплаты налогов приводят „украинских“ бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем — через оффшорные компании, так и попытка избежать санкций — явление одного порядка. Поэтому наши правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложены украинские санкции», — подытожил секретарь СНБО.
Как сообщалось, народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.
Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.
9 июля Печерский районный суд Киева продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016