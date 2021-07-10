Данилов опроверг информацию об ослаблении санкций против Медведчука

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опроверг информацию об ослаблении санкций против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука и призвал нардепов не пытаться «порешать» вопрос снятия ограничительных мер.

«Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что „санкции не работают“, — сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствует действительности», — написал Данилов на своей странице в Facebook в субботу.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что не соответствует действительности и распространенная некоторыми СМИ информация о «якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур».

«Все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в „подковерном“ режиме, как к этому привыкли „творцы“ коррупционно-олигархической системы», — заявил Данилов.

Также он посоветовал «отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, — не пытаться „порешать“ привычным им образом» вопрос снятия санкций или их ослабление.

«Кроме того, как и попытки избежать уплаты налогов приводят „украинских“ бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем — через оффшорные компании, так и попытка избежать санкций — явление одного порядка. Поэтому наши правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложены украинские санкции», — подытожил секретарь СНБО.

Как сообщалось, народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

9 июля Печерский районный суд Киева продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября.