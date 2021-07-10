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Данилов опроверг информацию об ослаблении санкций против Медведчука

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Данилов опроверг информацию об ослаблении санкций против Медведчука

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опроверг информацию об ослаблении санкций против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука и призвал нардепов не пытаться «порешать» вопрос снятия ограничительных мер.

«Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что „санкции не работают“, — сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствует действительности», — написал Данилов на своей странице в Facebook в субботу.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что не соответствует действительности и распространенная некоторыми СМИ информация о «якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур».

«Все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в „подковерном“ режиме, как к этому привыкли „творцы“ коррупционно-олигархической системы», — заявил Данилов.

Также он посоветовал «отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, — не пытаться „порешать“ привычным им образом» вопрос снятия санкций или их ослабление.

«Кроме того, как и попытки избежать уплаты налогов приводят „украинских“ бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем — через оффшорные компании, так и попытка избежать санкций — явление одного порядка. Поэтому наши правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложены украинские санкции», — подытожил секретарь СНБО.

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Как сообщалось, народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

9 июля Печерский районный суд Киева продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября.

Виктор Медведчук, Алексей Данилов
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Мнения

Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
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