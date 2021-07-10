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В Турции посчитали эффективность китайской вакцины CoronaVac

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В Турции посчитали эффективность китайской вакцины CoronaVac

Промежуточные результаты третьей фазы испытаний китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, проведенные в Турции, показали ее эффективность в 83,5% случаев.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет Hurriyet Daily News.

Третья фаза испытаний проводилась с участием более 10 000 волонтеров в возрасте 18-59 лет в 24 исследовательских центрах в Турции. Предварительные результаты опубликовали 9 июля в журнале The Lancet.

6650 участников получили две дозы вакцины с интервалом 14 дней и 3568 получили плацебо. Прививки сделали в период с 14 сентября 2020 по 5 января 2021 года.

Эффективность рассчитывали по количеству подтвержденных ПЦР-тестом случаев заболевания с симптомами более чем через 14 дней после второй дозы вакцины.

Среди привитых волонтеров не зафиксировали ни одного случая смерти от осложнений коронавируса.

Побочные реакции в основном были мягкими, чаще всего — чувство усталости и боли в месте укола.

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Вакцина Sinovac широко используется в Турции рядом с Pfizer/BioNTech, с нее начиналась кампания вакцинации.

В настоящее время прививку по крайней мере первой дозой в Турции получили 37 млн ​​человек, что составляет около 60% взрослых, а около 17 млн ​​завершили курс вакцинации.

вакцина, CoronaVac
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Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

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политтехнолог, блогер

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Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

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