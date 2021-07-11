В Украине за сутки вакцинировали от Covid-19 более 42 тыс. украинцев

За минувшие сутки в Украине привито от COVID-19 42 308 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
«42 308 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 10 июля 2021. Одну дозу получили 21 074 человека, полностью иммунизированы — 21 234 человека», — сообщил Минздрав в Telegram-канале в воскресенье утром.
Отмечается, что в течение суток работали: 229 мобильных бригад, 475 пунктов прививки и 148 центров вакцинации.
По состоянию на 10 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 790 463 человека.
С начала прививочной кампании привито 2 298 302 человека, из них получили 1 дозу — 2 298 300 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 164 676 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 462 976 прививок.
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