На АЗС сети Glusco по всей стране прошли обыски

Сотрудники Государственной фискальной службы совместно со Службой безопасности Украины и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети автозаправочных станций Glusco в 15 регионах страны, сообщает пресс-служба ГФС в воскресенье.
«По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен. В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом», — говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.
В нем отмечается, что досудебное расследование относительно нарушений, связанных якобы с реализацией на АЗС Glusco незаконно ввезенных в Украину нефтепродуктов, продолжается.
Как сообщалось, в марте 2021 года Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию по теневой реализации некачественных нефтепродуктов, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.
Как сообщили СМИ, речь идет о сети АЗС Glusco.
Сеть связывают связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком. Но согласно госреестру, учредителями «Глуско Украина» являются Glusco Energy Limited и Glusco Energy Management Company Limited (обе — Кипр), их конечный бенефициар — гражданин Израиля Нисан Моисеев.
Glusco в судебном порядке запретили продажу в ее сети бензинов и дизтоплива, пробы которых были отобраны почти на всех объектах компании, но реализации сжиженного газа и других товаров запрет не коснулся.
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