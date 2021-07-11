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На АЗС сети Glusco по всей стране прошли обыски

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На АЗС сети Glusco по всей стране прошли обыски

Сотрудники Государственной фискальной службы совместно со Службой безопасности Украины и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети автозаправочных станций Glusco в 15 регионах страны, сообщает пресс-служба ГФС в воскресенье.

«По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен. В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом», — говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем отмечается, что досудебное расследование относительно нарушений, связанных якобы с реализацией на АЗС Glusco незаконно ввезенных в Украину нефтепродуктов, продолжается.

Как сообщалось, в марте 2021 года Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию по теневой реализации некачественных нефтепродуктов, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Как сообщили СМИ, речь идет о сети АЗС Glusco.

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Сеть связывают связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком. Но согласно госреестру, учредителями «Глуско Украина» являются Glusco Energy Limited и Glusco Energy Management Company Limited (обе — Кипр), их конечный бенефициар — гражданин Израиля Нисан Моисеев.

Glusco в судебном порядке запретили продажу в ее сети бензинов и дизтоплива, пробы которых были отобраны почти на всех объектах компании, но реализации сжиженного газа и других товаров запрет не коснулся.

ГФС, Glusco
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Ростислав Фортуна
политический эксперт

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Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

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Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

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