Досрочные выборы в Молдове признали состоявшимися

Явка на досрочных парламентских выборах в Молдове составила 33,3%, сообщается на сайте Центризбиркома. Это значит, что выборы депутатов считаются состоявшимися.

В Молдове в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, депутатов выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна была превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с киевским).