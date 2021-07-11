Трамп уже принял решение по поводу участия в президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что уже принял решение насчет того, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2024 году, но пока не может раскрыть их из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием кампании.
«Да, я принял решение, это совершенно точно, — сказал он. — Но я не могу пока объявить его из-за сложностей, которые могут возникнуть с финансированием кампании». Трамп не пояснил, в чем заключаются эти сложности.
Трамп 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства. Он также выразил уверенность, что в борьбе за Белый дом победу одержит кандидат от республиканцев.
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