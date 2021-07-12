В Украине за сутки менее 200 новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 174 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 236 человека, умерло 7 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 11 июля 2021 в Украине зафиксировано 174 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 16 медработников — 1). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 266 человека; летальных случаев — 7; выздоровели — 236 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в понедельник утром.

Днем ранее, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания Covid-19, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни, 9 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июля сообщалось о 617 новых инфицированных коронавирусом, 7 июля за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 241 217 человек, выздоровели 2 177 529 человека, летальных случаев — 52 604.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.