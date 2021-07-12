В Украине за сутки сделали более 25 тысяч прививок от коронавируса

За прошедшие сутки, 11 июля в Украине сделали более 25 тысяч прививок от коронавируса. Полностью вакцинировались более чем 12 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
"26 356 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 11 июля 2021. Одну дозу получили 13 390 человек полностью иммунизированы — 12 966",- говорится в сообщении.
В пресс-службе добавляют, что по состоянию на 11 июля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 792 306 человек.
С начала прививочной кампании вакцинировано 2 311 692 человека. В частности, 1 дозу вакцины получили — 2 311 690 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 177 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В общей сложности сделано 3 489 332 прививки.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки обнаружили только 174 новых случая коронавируса.
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