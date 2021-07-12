В Крыму новый антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

В Крыму зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных COVID-19, за последние сутки выявлен 371 случай, сообщил «глава» аннексированного региона Серей Аксенов.

Ранее максимум выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 11 января — 368, до этого рекордной цифрой считался показатель 13 января — 365 человек.

«За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай коронавирусной инфекции», — написал Аксенов на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы. За сутки на коронавирус обследованы свыше четырех тысяч человек.

Всего с начала пандемии в регионе заболели более 52 тысяч человек, выздоровели на данный момент 45 тысяч 415 человек.