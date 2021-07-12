Зеленский просит Разумкова созвать внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский просит председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова созвать внеочередное пленарное заседание, сообщил народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

В своем Telegram-канале депутат разместил соответствующий скан письма Зеленского главе парламента.

Президент предлагает провести внеочередное заседание парламента, на котором рассмотреть пять вопросов, в том числе законопроекты о легализации каннабиса в медицинских целях и об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что в последнюю пленарную неделю (13-16 июля) могут состояться несколько внеочередных пленарных заседаний.