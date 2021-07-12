В РФ уже седьмой день подряд от COVID-19 умирает больше 700 человек

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в России умерли 710 больных. По данным местного оперативного штаба, более 700 смертей за сутки в России фиксируется на протяжении последней недели.
Впервые о смерти от COVID-19 более 700 человек за одни сутки было объявлено 6 июля: тогда стало известно, что болезнь унесла 737 жизней. В следующие пять дней от COVID-19 умерли 725, 734, 726, 752 и 749 больных соответственно.
Также число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 140. За все время в этой стране зарегистрировано 5 808 473 случая болезни.
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