Следующее заседание СНБО состоится в пятницу, но не в Киеве

Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором будут рассмотрены вопросы национальной безопасности, недр, санкционной политики и списка олигархов, состоится в пятницу в одном из регионов Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«На эту пятницу Зеленский принял решение о проведении Совета национальной безопасности и обороны. Оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно, станет ясно завтра», — сказал Данилов журналистам в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что повестка дня уже есть.
По словам Данилова, это будет первое выездное заседание в регионах, будут рассматриваться непосредственно вопросы данного региона.
«Будут рассматриваться вопросы национальной безопасности, вопросы, которые касаются недр, вопросы санкционной политики», — уточнил секретарь СНБО.
Отвечая на вопрос о том, когда СНБО будет готов огласить список олигархов, он сказал: «Давайте дождемся заседания в пятницу, я думаю, что вы услышите определенные новости по этому поводу». На уточняющий вопрос об обнародовании предварительного списка Данилов ответил: «Все, что я мог сказать, я вам сказал».
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