Лукашенко снова едет к Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник в Санкт-Петербурге намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«В Санкт-Петербурге (сегодня — ред.) состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот визит Лукашенко в Санкт-Петербург продолжает «сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов».