В Украине хотя бы одну прививку уже получили более 2,3 миллиона человек

За прошедшие сутки в Украине 83 177 человек вакцинировано от COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.
«83 177 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 12 июля 2021 года. Одну дозу получили 45 535 человек, полностью иммунизированы - 37 642 человека», - говорится в сообщении.
Вакцинацию осуществляли 573 мобильных бригады по иммунизации в 1399 пунктах прививок и в 34 центрах вакцинации.
По состоянию на 12 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 796 701 человек.
В целом, по данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 2 357 227 человек, из них получили 1 дозу - 2 357 225 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы -1 215 284 человека.
Как сообщалось, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года.
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