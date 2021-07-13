В Украине хотя бы одну прививку уже получили более 2,3 миллиона человек

За прошедшие сутки в Украине 83 177 человек вакцинировано от COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.

«83 177 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 12 июля 2021 года. Одну дозу получили 45 535 человек, полностью иммунизированы - 37 642 человека», - говорится в сообщении.

Вакцинацию осуществляли 573 мобильных бригады по иммунизации в 1399 пунктах прививок и в 34 центрах вакцинации.

По состоянию на 12 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 796 701 человек.

В целом, по данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 2 357 227 человек, из них получили 1 дозу - 2 357 225 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы -1 215 284 человека.

Как сообщалось, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года.