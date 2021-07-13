Зеленский заявил, что доволен встречей с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался доволен итогами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоялась в Берлине 12 июля. Об этом он заявил во вторник в интервью журналистам, которое транслировалось в Youtube-канале форума «Украина 30».
«Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более 4 часов. Она состоялась из двух частей. Часть первая — тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи», — сказал он. Во второй части встречи, которая состоялась после общения с прессой, продолжил Зеленский, стороны уже развернуто поговорили «о важных вещах».
Зеленский подчеркнул, что он пытался довести до немецкой стороны позицию о том, что для него прежде всего важно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью. Он сообщил, что среди прочего обсудил с Меркель тему строительства газопровода «Северный поток — 2», работу в рамках «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации на Донбассе, реформы на Украине, в том числе так называемый процесс деолигархизации.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016