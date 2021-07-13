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Зеленский заявил, что доволен встречей с Меркель

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Зеленский заявил, что доволен встречей с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался доволен итогами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоялась в Берлине 12 июля. Об этом он заявил во вторник в интервью журналистам, которое транслировалось в Youtube-канале форума «Украина 30».

«Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более 4 часов. Она состоялась из двух частей. Часть первая — тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи», — сказал он. Во второй части встречи, которая состоялась после общения с прессой, продолжил Зеленский, стороны уже развернуто поговорили «о важных вещах».

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Зеленский подчеркнул, что он пытался довести до немецкой стороны позицию о том, что для него прежде всего важно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью. Он сообщил, что среди прочего обсудил с Меркель тему строительства газопровода «Северный поток — 2», работу в рамках «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации на Донбассе, реформы на Украине, в том числе так называемый процесс деолигархизации.

 

Ангела Меркель, Владимир Зеленский
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