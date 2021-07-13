В Киеве только лиц старше 60 лет будут прививать вакциной Pfizer

В Центре вакцинации против COVID-19 в Киеве с пятницы, 16 июля, лиц в возрасте старше 60 лет по желанию будут прививать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в соцсети Facebook.

«Кроме вакцины производства Pfizer, для людей 60+ остается доступной и CoronaVac производства Sinovac», — сообщила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.

Запись на вакцинацию уже открыта в системе Helsi.me.

«Большая просьба к киевлянам: донесите эту информацию до своих старших родственников. В случае необходимости — помогите им записаться, ведь не все пожилые люди „дружат“ с гаджетами. Также неплохо будет, если вы зарегистрируетесь на прививку и сами: с одной стороны, сопровождать на вакцинацию близкого человека, а с другой — также получите защиту от COVID-19. Однако напоминаю: в Центре вакцинации против COVID-19 лиц моложе 60 лет человек прививают вакциной CoronaVac», — отметила Гинзбург.