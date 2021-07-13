Лукашенко заявил, что его страна «держится» благодаря России

Беларусь сохранила все традиционные экономические и кооперационные связи с Россией, и благодаря этому стране удается выстоять в нынешних условиях объявленных Западом санкций. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во вторник на встрече с Владимиром Путиным.

«Наша экономика очень серьезно привязана к российской экономике..., мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, мы не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика, мы не рвали связи», — сказал он.

«Мы работаем на своих рынках, как это и было издревле, можно сказать, и благодаря этому, что мы не порвали вот эти связи, нам удается в это сложное, очень сложное время как-то карабкаться в экономике», — подчеркнул Лукашенко, которого цитируют российские СМИ.