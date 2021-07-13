Лукашенко заявил, что его страна «держится» благодаря России

Беларусь сохранила все традиционные экономические и кооперационные связи с Россией, и благодаря этому стране удается выстоять в нынешних условиях объявленных Западом санкций. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во вторник на встрече с Владимиром Путиным.
«Наша экономика очень серьезно привязана к российской экономике..., мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, мы не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика, мы не рвали связи», — сказал он.
«Мы работаем на своих рынках, как это и было издревле, можно сказать, и благодаря этому, что мы не порвали вот эти связи, нам удается в это сложное, очень сложное время как-то карабкаться в экономике», — подчеркнул Лукашенко, которого цитируют российские СМИ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016