Зеленский хочет гарантий на 10-15 лет стабильного газоснабжения после запуска «Северного потока-2»

Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения в случае запуска газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Для нас это не просто слова — энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит 2 млрд долларов ежегодно за транзит. Если мы говорим про „зеленый курс“ Украины, куда мы идем — это об уменьшении добычи и пользования газом, уменьшение тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда — а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?», — заявил Зеленский во время общения с журналистами на всеукраинском форуме «Украина 30. Гуманитарная политика» во вторник.
Он добавил, что Украине нужно «ориентировочно 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения, поскольку объемов добычи украинского газа недостаточно».
По словам главы государства, «важна и цена на газ». «У нас есть годовой пакет, он меньше 8 грн для людей. А что будет, если не будет транзита газа или будет возможность получать газ из Европы — то по какой цене? Кто будет компенсировать это?», — сказал Зеленский.
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