В Крыму вводят новые ограничения из-за коронавируса

«Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов ввел дополнительные ограничения в работе ночных заведений и фуд-кортов в торговых центрах в шести районах Крыма в связи с эпидемиологической ситуацией.
«Запретить на территориях г. Симферополя, Симферопольского района, г. Ялты, г. Алушты , г. Феодосии, г. Судака , г. Джанкоя, Джанкойского района, г. Бахчисарая, Бахчисарайского района: оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий...» — говорится в тексте поправок к указу, сообщают российские СМИ.
Таким образом, ограничения на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных, а также работу фуд-кортов в торговых центрах (за исключением работы на вынос) введены дополнительно в Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма. На регионы распространяется требование о 50% рассадке в залах кинотеатров и театров.
В конце июня Аксенов поправками в указ ввел ограничения на работу ночных дискотек и караоке-клубов, фуд-кортов и проведение массовых мероприятий в Ялте, Симферополе, Алуште и Симферопольском районе.
По данным медиков региона, за последние сутки в Крыму выявлено 369 случаев заражения COVID-19, общее число заболевших приблизилось к 53 тысячам человек. Скончалось 1607 пациентов, в стационарах на данный момент находятся 2883 человека.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016