В Крыму вводят новые ограничения из-за коронавируса

«Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов ввел дополнительные ограничения в работе ночных заведений и фуд-кортов в торговых центрах в шести районах Крыма в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Запретить на территориях г. Симферополя, Симферопольского района, г. Ялты, г. Алушты , г. Феодосии, г. Судака , г. Джанкоя, Джанкойского района, г. Бахчисарая, Бахчисарайского района: оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий...» — говорится в тексте поправок к указу, сообщают российские СМИ.

Таким образом, ограничения на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных, а также работу фуд-кортов в торговых центрах (за исключением работы на вынос) введены дополнительно в Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма. На регионы распространяется требование о 50% рассадке в залах кинотеатров и театров.

В конце июня Аксенов поправками в указ ввел ограничения на работу ночных дискотек и караоке-клубов, фуд-кортов и проведение массовых мероприятий в Ялте, Симферополе, Алуште и Симферопольском районе.

По данным медиков региона, за последние сутки в Крыму выявлено 369 случаев заражения COVID-19, общее число заболевших приблизилось к 53 тысячам человек. Скончалось 1607 пациентов, в стационарах на данный момент находятся 2883 человека.