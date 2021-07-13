Чаплыга о деле против Медведчука: Все понимают бред происходящего и неизбежное уголовное преследование тех, кто участвовал в беспределе

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (Криминально-процессуальный кодекс... это ЗАКОН) требует, чтобы прокуратура не позже чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. При этом в данном случае ходотайство было внесено 7-го числа, т. е. за сутки до суда!

Об этом пишет политический эксперт Михаил Чаплыга.

«Т. е. на лицо явная НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ! Ну... а чего еще ожидать от прокуратуры после стольких лет «реформ». Хотя... если у прокурорских и судейских осталась хоть капля ума, то лучше бы не участвовать в преступлении, которое им навязывает Зеленский... Хотя тему банальной некомпетентности я бы ставил все же в приоритет.

А самое главное, что следствие так ничего и НЕ предоставило. И как теперь «продлевать» меру пресечения?

Ну очевидно же, что судья не решится на прямое нарушение, потому что это подписать самому себе приговор. Перед глазами бывший судья в Киеве, который осудил по беспределу Тимошенко, а теперь с волчьим билетом бегает по Москве... Понятно, что и прокуроры пытаются избежать ответственности за нарушение закона, и только Зеленский требует от всех совершать преступления именем своего «величества», — пишет эксперт.

«Напомню и еще один эпизод. Венедиктова в мае весьма комично перепутала статьи УК, пытаясь обвинить Медведчука... Озвучила статью 348 УК («Посягательство на жизнь военнослужащего», а в опубликованном подозрении оказалась статья 438 УК («Нарушение законов и обычаев войны»). Ну... Образование, видимо, сегодня не в почете... да и статья... а ну ее... «какая разница», — отмечает он.

«Напомню, что 9 июля заканчивался домашний арест Медведчука. Если я не ошибаюсь, то еще в феврале месяце товарищ Данилов браво обвинил Медведчука... Кто-то может мне дать ссылку на хотя бы ОДНО доказательство того, в чем его обвиняют? Что будет дальше? А дальше система „поплывет“. Потому что „Акела промахнулся“. В смысле, Зеленский. И никто не захочет отвечать за чужие грехи. Все понимают бред происходящего и неизбежное УГОЛОВНОЕ преследование тех, кто участвовал в беспределе. Бывший судья в Киеве, напомню, уже лет 7 как в бегах... И все перекидывают „задачу“ Зеленского, как горячий пирожок. А на Банковой, видимо, паника», — предрекает он.

Провели 5 обысков, включая обыски у тещи Медведчука... и? Что нашли? Ноль, — напомнил эксперт.

«Простите, но СБУ даже в заочной битве... Киркорову проиграло... Позор. И как теперь назвать Зеленского? Я бы назвал его „стремным лузером“. Стремным потому, что любые его топанья ножками и указания грозят исполнителям УГОЛОВКОЙ... и те это понимают. И максимально отгребают. Ох и разброд там на Банковой» — заключает политолог.