Суд арестовал имущество нардепа Козака

Печерский районный суд наложил арест на имущество нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Соратник Виктора Медведчука, как и он сам, подозревается в государственной измене.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
«Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака», — сообщили в пресс-службе.
Там напомнили, что нардеп подозревается в госизмене, также в отношении него действуют санкции, введенные за финансирование терроризма.
Напомним, в мае Службе безопасности Украины разрешили задержать Козака, которого подозревают в государственной измене и нарушении правил ведения войны. До этого его объявили в розыск, поскольку он не явился на допрос.
Известно, что на сегодня он находится за границей, но точно неизвестно, в какой именно стране.
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