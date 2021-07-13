В США не хотят, чтобы РФ не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы

Принципиальная позиция США — чтобы РФ не использовала газ, как оружие против Украины и Восточной Европы, завил заместитель помощника государственного секретаря США, и. о. временного поверенного в делах США в Украине Джордж Кент.
«Хочу расставить все точки над „і“. США считают „Северный поток“ плохим делом. Это плохо для Украины, это плохо для энергетической безопасности Европы, плохо для Польши и Балтийских стран. И дело не в том, что наша позиция вроде бы изменилась. Мы ввели санкции против российских судов и компаний, которые принимали в этом участие. Мы также пытались дать пространство дипломатии для работы. Германия говорит — они лидеры Европы. Мы спрашиваем: „Что вы сделаете, как лидеры Европы, чтобы Россия не использовала газ, как оружие против Украины и Восточной Европы?“ Это наша принципиальная позиция», — сказал Кент в интервью телеканалу «Украина 24» во вторник.
Он подчеркнул, что США внимательно следят и ожидают результата переговоров канцлера Германии и президента Украины.
«А через неделю канцлер будет в Вашингтоне. Посмотрим, что будет через неделю», — добавил Кент.
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