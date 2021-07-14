В Украине за сутки более 500 новых случаев COVID-19

В Украине продолжает расти количество случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 547 новых больных.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки 13 июля 2021 года в Украине зафиксировано 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 34, медработников – 23).
Днем ранее, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, 12 июля сообщалось о 174 новых подтвержденных случаях COVID-19, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания COVID-19, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни.
Всего за сутки госпитализированы 409 человек, выздоровели – 797. Кроме того, по Украине зафиксировано 25 летальных случаев.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 242 245 человек, выздоровели 2 179 076 человека, летальных случаев - 52 665.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.
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