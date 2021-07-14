К санкциям ЕС против Беларуси присоединились пять стран

Пять не входящих в Европейский союз государств присоединились к принятым 24 июня экономическим санкциям ЕС против Беларуси. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Речь идет о Северной Македонии, Черногории и Албании, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, а также об Исландии и Норвегии (входят в европейскую зону свободной торговли).

«Евросоюз принял это решение к сведению и приветствовал его», — отметил Боррель.

24 июня ЕС впервые ввел секторальные санкции против Беларуси. Они включают ограничения на торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями, запрет на поставки продукции двойного назначения и финансовые санкции. Санкции являются ответом на «усугубляющиеся нарушения прав человека, жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая с последующим задержанием журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги», говорилось в сообщении Евросовета.

Этот пакет санкций против Беларуси со стороны ЕС стал пятым по счету. Четвертый был введен 21 июня, затронув 78 физлиц, включая российского миллиардера Михаила Гуцериева, и восемь компаний, в том числе автопроизводителей МАЗ и БелАЗ и Новую нефтяную компанию — единственную частную структуру, обладающую правом на экспорт нефтепродуктов из Беларуси и импорт нефти в страну. Всего санкции введены сейчас против 166 человек и 15 компаний страны.