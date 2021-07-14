Разумков на сегодня созывает внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента в среду, 14 июля.

«В связи с требованием 156 народных депутатов подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания — сегодня, в 14:00», — сообщил Разумков на своей странице в Facebook.

В повестке дня — два вопроса:

— законопроект № 5141 о внесении изменений в закон Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов,

— законопроект № 5440 о внесении изменений в раздел XI «Переходные положения» закона Украины «Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции».