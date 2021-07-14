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Судья, который продлил домашний арест Медведчуку, через несколько часов отпустил за крупную взятку «вора в законе»

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Судья, который продлил домашний арест Медведчуку, через несколько часов отпустил за крупную взятку «вора в законе»

Неожиданное счастье постигло судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка 9 июля 2021 года: с утра он продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку, а уже через несколько часов ему выпала честь выпустить из следственного изолятора под ночной домашний арест «вора в законе» «Умку», то есть Сергея Олейника. Информированное интернет-издание Detectiv-Info сразу же сообщило, что, по убеждению правоохранителей, благодаря щедрости «Умки» судья Вовк значительно улучшил свое материальное состояние.

Об этом пишет журналист Владимир Бойко.

«Поговаривают, что вынесенное в пользу короля преступного мира судебное решение могло обойтись в немалую копейку достойному. Мол, речь может идти об эквиваленте 2 млн долл. Собеседник автора этих строк, который считает именно такую версию внезапного освобождения Олейника верной, замечает — изначально сторона „Умки“ прилагала немало усилий для „решения вопроса“ по его освобождению как во время избрания меры пресечения Сергею Александровичу, так и во время рассмотрения его апелляционной жалобы. „В то время обсуждались цифры от 1 до 3 млн долл., однако правоохранителям удалось „убедить“ судей не совершать откровенный беспредел, особенно с учетом резонанса дела. Возможно, сейчас обстоятельства в чем-то изменились“, — замечает источник».

Обстоятельства, которые «сейчас в чем-то изменились», очевидны — в 24:00 9 июля истекал срок домашнего ареста, назначенного Медведчуку 13 мая 2021 года судьей Печерского райсуда Вячеславом Пидпалым вместо ареста с альтернативой залога в 300 млн грн, как об этом просил Офис генерального прокурора. Решать вопрос о продлении срока меры пресечения должен был бы снова судья Пидпалый — следственный судья избирается автоматическим распределением лишь один раз, при рассмотрении самого первого ходатайства в конкретном уголовном производстве. Но Пидпалый проявил политическую незрелость и даже позволял себе спросить у прокурора, в чем именно заключается инкриминируемое Медведчуку преступление и чем это доказывается.

Прокурор объяснял, что Медведчук разгласил государственную тайну о расположении какого-то подразделения Вооруженных сил Украины, но доказательства являются секретными и поэтому отсутствуют в материалах дела. Второе преступление — что Медведчук хотел уговорить Путина уменьшить площадь военного полигона в аннексированном Крыму (наверное, с целью нанести ущерб боеспособности Вооруженных сил Российской Федерации) и использовать территорию этого полигона для добычи нефти и газа. Понятно, что, услышав такое объяснение, судья Пидпалый отказался отправлять Медведчука в следственный изолятор или назначать ему безумный залог, ограничившись домашним арестом.

Поэтому поручать рассмотрение ходатайства о продлении срока меры пресечения снова Пидпалому, как это предусмотрено законом, в Офисе генерального прокурора не рискнули — судья непременно поинтересовался бы, изменилось ли что-то за два месяца и получила ли сторона обвинения какие-то доказательства вины подозреваемого. Но и другие судьи Печерского райсуда не горели желанием бесплатно обслуживать прокурорские прихоти...

Вообще-то основной принцип функционирования судебной системы в Украине заключается в том, что судьи бесплатно обслуживают пожелания монаршей особы и придворных чиновников, а за это власть позволяет им зарабатывать на простолюдинах и закрывает глаза на явно коммерческие судебные решения. И горе тем судьям, которые пытаются зарабатывать самостоятельно, игнорируя бартерный принцип «безнаказанность в обмен на лояльность» (примеров тому множество, начиная от бывшего председателя Печерского райсуда Киева Николая Замковенко и заканчивая нынешним председателем Окружного административного суда Киева Павлом Вовком). Но и пустым обещаниям Офиса президента «их чести» давно уже не верят, и если от них требуют вынести определенное решение в определенном деле, то в ответ судьи требуют назвать конкретно, как именно они будут вознаграждены за такую услугу.

Надо думать, что Офис президента долгое время не смог объяснить Сергею Вовку, как он будет вознагражден в случае, если без лишних вопросов продлит меру пресечения Медведчуку. Торги затянулись настолько, что ходатайство прокурора о продлении меры пресечения было направлено в Печерский райсуд лишь 6 июля 2021 года. В то время как законом от 13 апреля 2020 года № 558-IX установлено, что на период карантинных мероприятий, введенных в связи с распространением коронавирусной болезни, «ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей». А в части шестой статьи 181 УПК Украины указано, что содержание лица под домашним арестом может быть продлено по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном для содержания лица под стражей. Другими словами, последний день, когда Офис генерального прокурора мог внести ходатайство о продлении содержания Медведчука под домашним арестом, — 30 июня 2021 года.

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Но следователя судью Вовка не смутило то обстоятельство, что ходатайство прокурора поступило в суд со значительным пропуском срока — 6 июля 2021 года. 8 июля он быстренько рассмотрел материалы дела, на следующее утро удовлетворил ходатайство прокурора и сразу же отпустил из-под стражи «вора в законе» «Умку». И это правильно: «Умка» от этого не обеднеет, а Вовк в следующий раз не будет продаваться так дешево.

Единственный нюанс заключается в том, что в начале сентября 2021 года домашний арест Медведчуку надо будет снова продолжать (кстати, в последний раз — потому что подозреваемый не может находиться под домашним арестом более 6 месяцев), и до того времени Офису генпрокурора надо будет отправить за решетку какого-либо другого денежного клиента вместо «Умки» — чтобы было чем снова расплатиться с судьей Вовком, пишет журналист.

Виктор Медведчук, Сергей Вовк
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Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
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