Судья, который продлил домашний арест Медведчуку, через несколько часов отпустил за крупную взятку «вора в законе»

Неожиданное счастье постигло судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка 9 июля 2021 года: с утра он продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку, а уже через несколько часов ему выпала честь выпустить из следственного изолятора под ночной домашний арест «вора в законе» «Умку», то есть Сергея Олейника. Информированное интернет-издание Detectiv-Info сразу же сообщило, что, по убеждению правоохранителей, благодаря щедрости «Умки» судья Вовк значительно улучшил свое материальное состояние.

Об этом пишет журналист Владимир Бойко.

«Поговаривают, что вынесенное в пользу короля преступного мира судебное решение могло обойтись в немалую копейку достойному. Мол, речь может идти об эквиваленте 2 млн долл. Собеседник автора этих строк, который считает именно такую версию внезапного освобождения Олейника верной, замечает — изначально сторона „Умки“ прилагала немало усилий для „решения вопроса“ по его освобождению как во время избрания меры пресечения Сергею Александровичу, так и во время рассмотрения его апелляционной жалобы. „В то время обсуждались цифры от 1 до 3 млн долл., однако правоохранителям удалось „убедить“ судей не совершать откровенный беспредел, особенно с учетом резонанса дела. Возможно, сейчас обстоятельства в чем-то изменились“, — замечает источник».

Обстоятельства, которые «сейчас в чем-то изменились», очевидны — в 24:00 9 июля истекал срок домашнего ареста, назначенного Медведчуку 13 мая 2021 года судьей Печерского райсуда Вячеславом Пидпалым вместо ареста с альтернативой залога в 300 млн грн, как об этом просил Офис генерального прокурора. Решать вопрос о продлении срока меры пресечения должен был бы снова судья Пидпалый — следственный судья избирается автоматическим распределением лишь один раз, при рассмотрении самого первого ходатайства в конкретном уголовном производстве. Но Пидпалый проявил политическую незрелость и даже позволял себе спросить у прокурора, в чем именно заключается инкриминируемое Медведчуку преступление и чем это доказывается.

Прокурор объяснял, что Медведчук разгласил государственную тайну о расположении какого-то подразделения Вооруженных сил Украины, но доказательства являются секретными и поэтому отсутствуют в материалах дела. Второе преступление — что Медведчук хотел уговорить Путина уменьшить площадь военного полигона в аннексированном Крыму (наверное, с целью нанести ущерб боеспособности Вооруженных сил Российской Федерации) и использовать территорию этого полигона для добычи нефти и газа. Понятно, что, услышав такое объяснение, судья Пидпалый отказался отправлять Медведчука в следственный изолятор или назначать ему безумный залог, ограничившись домашним арестом.

Поэтому поручать рассмотрение ходатайства о продлении срока меры пресечения снова Пидпалому, как это предусмотрено законом, в Офисе генерального прокурора не рискнули — судья непременно поинтересовался бы, изменилось ли что-то за два месяца и получила ли сторона обвинения какие-то доказательства вины подозреваемого. Но и другие судьи Печерского райсуда не горели желанием бесплатно обслуживать прокурорские прихоти...

Вообще-то основной принцип функционирования судебной системы в Украине заключается в том, что судьи бесплатно обслуживают пожелания монаршей особы и придворных чиновников, а за это власть позволяет им зарабатывать на простолюдинах и закрывает глаза на явно коммерческие судебные решения. И горе тем судьям, которые пытаются зарабатывать самостоятельно, игнорируя бартерный принцип «безнаказанность в обмен на лояльность» (примеров тому множество, начиная от бывшего председателя Печерского райсуда Киева Николая Замковенко и заканчивая нынешним председателем Окружного административного суда Киева Павлом Вовком). Но и пустым обещаниям Офиса президента «их чести» давно уже не верят, и если от них требуют вынести определенное решение в определенном деле, то в ответ судьи требуют назвать конкретно, как именно они будут вознаграждены за такую услугу.

Надо думать, что Офис президента долгое время не смог объяснить Сергею Вовку, как он будет вознагражден в случае, если без лишних вопросов продлит меру пресечения Медведчуку. Торги затянулись настолько, что ходатайство прокурора о продлении меры пресечения было направлено в Печерский райсуд лишь 6 июля 2021 года. В то время как законом от 13 апреля 2020 года № 558-IX установлено, что на период карантинных мероприятий, введенных в связи с распространением коронавирусной болезни, «ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей». А в части шестой статьи 181 УПК Украины указано, что содержание лица под домашним арестом может быть продлено по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном для содержания лица под стражей. Другими словами, последний день, когда Офис генерального прокурора мог внести ходатайство о продлении содержания Медведчука под домашним арестом, — 30 июня 2021 года.

Но следователя судью Вовка не смутило то обстоятельство, что ходатайство прокурора поступило в суд со значительным пропуском срока — 6 июля 2021 года. 8 июля он быстренько рассмотрел материалы дела, на следующее утро удовлетворил ходатайство прокурора и сразу же отпустил из-под стражи «вора в законе» «Умку». И это правильно: «Умка» от этого не обеднеет, а Вовк в следующий раз не будет продаваться так дешево.

Единственный нюанс заключается в том, что в начале сентября 2021 года домашний арест Медведчуку надо будет снова продолжать (кстати, в последний раз — потому что подозреваемый не может находиться под домашним арестом более 6 месяцев), и до того времени Офису генпрокурора надо будет отправить за решетку какого-либо другого денежного клиента вместо «Умки» — чтобы было чем снова расплатиться с судьей Вовком, пишет журналист.