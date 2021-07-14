Польша назвала Беларусь «большой турфирмой» для мигрантов и грозит санкциями

Евросоюз может ввести новые санкции против Беларуси, если наплыв нелегальных мигрантов через границу страны продолжится. Об этом, как передает Polskie Radio 24, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

«Если процедура по привлечению мигрантов, можно сказать коммерческих туристов, из разных мест мира продолжится, то, думаю, не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в идее наложения очередных санкций на Минск. Это нападение на общие границы ЕС абсолютно организованным образом», — сказал он.

Министр считает, что наплыв нелегальных мигрантов нельзя рассматривать как «спонтанную и отчаянную попытку» людей «спастись от репрессивного политического режима или попасть в лучший мир».

«Это чистый бизнес, организованный белорусским государством, которое выполняет роль большой туристической фирмы, которая организует это мероприятие, начиная с посадки на самолет в разных местах мира, до трансфера до белорусско-литовской границы с указанием, где и когда эту границу успешно перейти. Это комплексные, циничные действия», — считает он.

По словам Рау, вопрос о том, какими будут санкции, пока открыт. Обсуждение по нему уже идет, и до сих пор «никто не ставил под сомнение то, насколько законно введение возможных санкций», заключил он.

Число людей, пытающихся незаконно пересечь границу с территории Беларуси, выросло почти в 20 раз за последние месяцы. Это произошло после того, как ЕС ввел санкции против Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Тогда в ответ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна больше не будет помогать ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.