Бизнесу разрешат покупать валюту без оснований и обязательств

Национальный банк Украины (НБУ) планирует постепенно отменить требование для юридических и физических лица-предпринимателей о покупке иностранной валюты только под обязательства, в частности, с 20 июля разрешит бизнесу покупать инвалюту в пределах EUR100 тыс. (в эквиваленте) в день без наличия оснований и обязательств и представления в банк подтверждающих документов.

Согласно сообщению пресс-службы НБУ в четверг, соответствующие изменения утверждены постановлением правления регулятора № 80 от 13 июля.

«Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка», — процитировала пресс-служба замглавы НБУ Юрия Гелетия.

По оценкам Нацбанка, текущее послабление не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины, однако оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.

Указывается, что следующие шаги в направлении полного снятия требования на покупку валюты под обязательства будут осуществляться после анализа ситуации на внутренних и внешних рынках, состояния финансовой стабильности, а также при условии благоприятной ситуации на валютном рынке.