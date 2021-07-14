Бизнесу разрешат покупать валюту без оснований и обязательств

Национальный банк Украины (НБУ) планирует постепенно отменить требование для юридических и физических лица-предпринимателей о покупке иностранной валюты только под обязательства, в частности, с 20 июля разрешит бизнесу покупать инвалюту в пределах EUR100 тыс. (в эквиваленте) в день без наличия оснований и обязательств и представления в банк подтверждающих документов.
Согласно сообщению пресс-службы НБУ в четверг, соответствующие изменения утверждены постановлением правления регулятора № 80 от 13 июля.
«Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка», — процитировала пресс-служба замглавы НБУ Юрия Гелетия.
По оценкам Нацбанка, текущее послабление не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины, однако оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.
Указывается, что следующие шаги в направлении полного снятия требования на покупку валюты под обязательства будут осуществляться после анализа ситуации на внутренних и внешних рынках, состояния финансовой стабильности, а также при условии благоприятной ситуации на валютном рынке.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016