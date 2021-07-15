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Армия США всерьез опасалась, что Трамп совершит государственный переворот

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Армия США всерьез опасалась, что Трамп совершит государственный переворот

Генерал армии США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли опасался, что предыдущий президент Дональд Трамп после поражения на выборах в ноябре 2020 года и его союзники попытаются совершить переворот или принять «другие опасные и незаконные меры». Об этом говорится в книге журналистов The Washington Post Кэрол Леонниг и Филипа Ракера «Я один могу это исправить», посвященной последнему году пребывания Трампа у власти. Книга должна выйти на следующей неделе, отрывки из нее опубликованы на сайте газеты, также их приводит канал CNN.

Журналисты провели интервью с более чем 140 участниками событий, включая высокопоставленных чиновников администрации Трампа, друзей и советников 45-го президента США. Большинство из них согласились беседовать только на условиях анонимности. Собеседники много цитировали Милли, в книге он представлен «как человек, который пытался сохранить демократию, потому что считал, что она находится на грани краха», отмечает CNN.

В книге говорится, что Милли получил предупреждение от «старого друга» о том, что сторонники Трампа попытаются «свергнуть правительство». Генерал вместе с другими членами комитета начальников штабов неофициально обсуждали разные способы остановить экс-президента, чтобы не выполнять приказы Трампа, которые они считали незаконными, опасными или опрометчивыми.

Как утверждают авторы, беспокойство Милли было вызвано в том числе кадровыми перестановками, проведенными после выборов, которые «предвещали что-то зловещее». Речь идет в том числе об увольнении генпрокурора Уильяма Барра и главы Минобороны Марка Эспера, а также назначении на ключевые должности в Пентагоне сторонников Трампа. Генерал обсуждал угрозу переворота, поскольку чувствовал, что он должен быть «начеку» в ожидании того, что может произойти.

«Они могут попытаться, но у них ничего не получится. Этого невозможно добиться без вооруженных сил, ЦРУ и ФБР. Мы парни с оружием», — сказал Милли своим помощникам.

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Как пишут Леонниг и Ракер, генерал предупредил своих подчиненных, что Трамп, по его мнению, провоцирует беспорядки, чтобы воспользоваться законом о подавлении восстаний военными. Милли рассматривал Трампа как «классического авторитарного лидера, которому нечего терять», заявляют авторы. Он сравнивал эту ситуацию с поджогом Рейхстага в 1933 году, «которое Гитлер использовал в качестве предлога для установления нацистской диктатуры», говорится в книге.

Напомним, выборы президента США выиграл кандидат от Демократической партии Джо Байден. Трамп отказывался признавать результаты голосования, неоднократно заявлял о многочисленных нарушениях, а его сторонники пытались оспорить в суде результаты голосования в ключевых штатах.

Дональд Трамп
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