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В Украине за сутки сделали более 108 тысяч прививок от коронавируса

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В Украине за сутки сделали более 108 тысяч прививок от коронавируса

В течение прошедших суток, 14 июля, от коронавируса в Украине привили 108 759 человек, при этом первую дозу вакцины получили 61 580 украинцев, а 47 179 — полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки, сообщает пресс-служба Минздрава в четверг.

«108 759 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 14 июля 2021. Одну дозу получили 61 580 человек полностью иммунизированы — 47 179 человек», — говорится в сообщении, обнародованном в Телеграмм-канале.

Отмечается, что в течение суток работали: 674 мобильные бригады, 1 538 пунктов прививки и 45 центров вакцинации.

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По состоянию на 14 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.

«С начала прививочной кампании привито 2 476 634 человека, из них получили 1 дозу — 2 476 632 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 305 882 человека. Всего проведено 3 782 514 прививок», — подытожили в министерстве.

вакцинация
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