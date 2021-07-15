С начала месяца в Украине уже провели более 1 млн вакцинаций

В Украине с начала июля провели уже более 1 млн вакцинаций, продолжают наращивать темпы, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«В июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок, чем в мае, более 1,515 млн и 408,975 тыс. прививок соответственно. А за 14 дней июля уже сделано более 1,004 млн прививок», — написал он в Facebook.
По словам министра, за пять месяцев вакцинальной кампании удалось достичь таких результатов:
— с начала кампании полностью вакцинировано более половины медработников, работников системы общественного здоровья и других учреждений здравоохранения Украины;
— за время первого этапа двумя дозами вакцинировали более половины работников, жителей интернатных заведений, домов престарелых;
— из третьего этапа вакцинальной кампании две дозы получили более трети работников органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также почти половина работников сферы образования;
— треть всех проведенных прививок введено людям старше 60 лет;
— вакцинировано более 253 тыс. человек с хроническими заболеваниями (в возрасте 18-59 лет).
Ляшко также отметил, что Украина готовится к открытию пятого этапа вакцинации.
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