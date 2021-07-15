Жара в Украине будет держаться до конца недели

Жаркая погода в Украине сохранится до конца недели, только в воскресенье в западных областях дневная температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр.
Дожди в ближайшие два дня вероятны на западе, севере и востоке страны, но в основном в дневное время и лишь местами, говорится в сообщении.
В пятницу, 16 июля, в большинстве областей Украины без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°; в Карпатах ночью 11-16 °, днем 23-28 °.
В Киеве ночью без осадков, во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый. Температура ночью 21-23°, днем 32-34°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,8 градусов тепла в 1931 году, самая низкая ночью на отметке 7,8 градусов выше ноля в 1902 году.
В субботу, 17 июля, в западных, северных и в восточных областях ожидаются отдельные кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-23°, на побережье морей до 25°; днем 30-36°, на Закарпатье 28-33°.
В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.
15 июля на 9.00 температура воды была в Черном и Азовском морях 24-27°, в Днепре в пределах Киева 26°.
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