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Путин о преследовании Медведчука: Украинские власти принимают абсолютно неправовые решения – вне рамок своей компетенции

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Путин о преследовании Медведчука: Украинские власти принимают абсолютно неправовые решения – вне рамок своей компетенции

Президент России Владимир Путин заявил, что действующая украинская власть принимает абсолютно неправовые решения — вне рамок своей компетенции — в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Об этом он сказал в интервью журналистам, отвечая на вопросы о статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком. При этом органы власти в Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу. Вот это другое обстоятельство и очень, на мой взгляд, важное», — отметил он

Российский лидер подчеркнул, что в Украине живут миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией.

«Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», — добавил Путин.

Напомним, 9 июля Печерский районный суд города Киева оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее — политическая расправа за его принципиальную позицию.

Владимир Путин, Виктор Медведчук
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