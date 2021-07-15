Трамп заявил о потере США уважения в мире

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что с его уходом с поста главы администрации Штаты перестали уважать в мире.

«Я был тем, кто снова вернул уважение к нашей стране, а не как сейчас, когда лидеры всего мира смеются над нами. Они не смеялись, когда я был там», — говорится в заявлении Трампа.

Он подчеркнул, что был президентом, который не вовлекал США в войны.