Байден заявил о поддержке Украины, но напомнил про реформы

США и Германия продолжат поддерживать территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины, заявил президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Мы продолжим выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее евроатлантических стремлений», — сказал он.

При этом Байден отметил важность продолжения реформ в Украине.

По его словам, Вашингтон и Берлин продолжат «защищать восточные рубежи НАТО от действий России».