В РФ четвертый день подряд фиксируется рекордная смертность от коронавируса

В России за прошедшие сутки умерли 799 заболевших коронавирусом, сообщил местный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на больше, чем накануне (791) и максимум с начала пандемии. Общее число умерших от вируса в соседней стране достигло 146 868.

Также за сутки в России зарегистрировали 25 704 случая заражения коронавирусом. Это также на больше, чем днем ранее (25 293). Общее число заболевших выросло до 5 907 999.

На этой неделе РФ снова поднялась на четвертое место по числу заболевших COVID-19 среди всех стран мира.