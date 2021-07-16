Рада назначила Монастырского министром внутренних дел

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины. «За» проголосовал 271 человек при необходимых 226.
До этого, выступая с трибуны Верховной Рады, Монастырский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие. "Главным приоритетом будет безопасности граждан, общества, усиление уровня доверия к правоохранительным органам", - добавил он.
Монастырский заверил, что плодотворное сотрудничество с комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который он возглавлял, будет продолжено.
Он выразил уважение правоохранителям, которые работают в МВД, но при этом подчеркнул: "Я буду беспощадно бороться с теми, кто вопреки присяге использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права людей".
Также по словам Монастырского, он сосредоточит свое внимание и на развитии патрульной полиции.
Еще один приоритетом Монастырский назвал усиление уровня цифровизации различных сфер работы МВД.
Как сообщалось, Арсен Аваков во вторник подал заявление об увольнении с должности министра внутренних дел Украины, которое Верховная Рада поддержала 15 июля.
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