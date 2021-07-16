Во вторник Рада проведет внеочередную сессию

Глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил информацию о том, что во вторник, 20 июля, состоится внеочередная сессия Верховной Рады с целью разблокирования подписания законов о судебной реформе.

«Во вторник мы будем делать внеочередную сессию. Те славные законы о реформе правосудия, которую вся страна ждет... Опять-таки, Юлия Владимировна (Тимошенко — Ред.)... заблокировала при помощи постановлений и фактически эти законы нельзя сейчас подписывать, чтобы они дальше вступали в силу. Поэтому мы соберемся во вторник маленьким составом, поскольку там не нужно голосовать „за“, а нужно провалить эти постановления», — сказал Арахамия на брифинге пятницу.

В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что все еще ожидает от народных депутатов внесения письма с просьбой создавать во вторник, 20 июля, внеочередную сессию.

«Иногда народным депутатам лучше не бежать впереди паровоза (анонсируя внеочередную сессию Рады — Ред.). Если серьезно, то нет, не подписал (распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента — Ред.), потому что, и я напоминаю уважаемым народным депутатам, что согласно Регламенту это можно сделать только после того, как инициаторы обратятся к председателю Верховной Рады. Пока что таких обращений не было. Но действительно мы ожидаем в понедельник письмо с просьбой провести внеочередное заседание Верховной Рады», — сказал Разумков на брифинге в пятницу.

При этом он уточнил, что на повестке дня такой сессии депутаты, предварительно, смогут рассмотреть некоторые проекты постановлений, которые фактически заблокировали подписание законопроектов № 3711-д, № 5068 и № 5069, касающихся судебной реформы, а также законопроект № 3822 о реформировании предприятий ОПК.

«Это внеочередное заседание будет посвящено исключительно вопросам, связанным с отклонением этих проектов постановлений, или, может, кто-то поддержит. Дополнительно я пока не знаю, что ещё может быть вынесено», — добавил спикер.