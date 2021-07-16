Войти
Бюджет в І полугодии получил дополнительные 35 миллиардов
госфинансы
Бюджет в І полугодии получил дополнительные 35 миллиардов
Трамп заявил о потере США уважения в мире
позиция
Трамп заявил о потере США уважения в мире

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Путин настолько зол на Зеленского, что никогда не называет его по имени, - немецкие СМИ

333
Путин настолько зол на Зеленского, что никогда не называет его по имени, - немецкие СМИ

В своей наделавшей много шума статье про «братство русского и украинского народов» глава РФ Владимир Путин отказывает Украине в наличии государственности, а коллеге Владимиру Зеленскому — в имени. Все это говорит о том, что Путин очень зол и не оставит соседнюю страну в покое, рано или поздно начав действовать еще более жестко, нежели сейчас. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle, пытаясь разобраться в смысле жизни главы России, сообщает Политическое обозрение.

Смысл жизни и малопонятная статья

В издании удивляются, что довольно массивный декларативный программный документ, замаскированный под статью, потребовал почти сразу серьезных объяснений и дополнений лично от самого президента, являющегося автором, тем более в формате менторского разъяснения главных положений творческого замысла Путина.

«Очевидно, статья готовилась в спешке, а первоначальный текст не удовлетворял Путина. А, быть может, должны были быть пояснения по ходу появления реакции из-за границы», — пишет DW.

Однако основную роль опубликованная статья выполнила — она показала, что сейчас для Путина нет более важных тем, нежели Украина. Ни лесные пожары, ни пандемия, ничто так не занимает лидера россиян, как вопросы соседнего государства. Все отступило на задний план. А Украина стала смыслом жизни главы России.

Он настолько зол, прежде всего на Зеленского, что никогда не называет его по имени, всегда пряча главу соседнего государства или за фамилию, или за коллективное «они», имея в виду Офис президента. Причина проста — серьезное преследование друга и родственника Путина, Виктора Медведчука.

Борьба с анти-Россией

Для Путина Зеленский стал еще более худшей копией оппозиционера Алексея Навального. Если раньше узник был олицетворением анти-России. То теперь эта ассоциация прочно занята Владимиром Зеленским.

Подчеркивая непредсказуемый характер российского государства, Путин выставляет несколько требований Киеву, к примеру, освобождение Медведчука или отступление на Донбассе. Естественно, что от решения вопроса украинским правосудием по ближайшему соратнику главы Кремля будет зависеть «доброта» Москвы.

Читайте также: Верховный суд призвал власть соблюдать Конституцию и уважать независимость судей

Разумеется, ни на одно из подобных условий Украина не пойдет. Значит теперь с большой долей вероятности Путин станет действовать. Отныне для него борьба с анти-Россией стала единственным смыслом жизни. Пока что в ход идут обвинения и нарушающие любой этикет похабные словечки, порочащие Зеленского. И это только начало, резюмирует DW.

Владимир Путин, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 16 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами).
Сергей Куюн
Сергей Куюн
директор «Консалтинговой группы А-95»

Большой замес. Что происходит вокруг сети Glusco

Вижу новую волну срача вокруг Глуско, считаю нужным кое-что уточнить и кое-чем поделиться. Возможно, вместе поймем, что происходит. Устраивайтесь поудобнее, малята!
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как найти время учиться, когда времени нет

Блогер и предприниматель предлагает 4 стратегии освоения нового для занятых людей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016