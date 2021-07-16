Зеленский передумал встречаться с фракцией «Слуга народа»

Встречу президента Украины Владимира Зеленского с депутатами фракции «Слуга народа», предварительно запланированную на 17 июля, перенесли на конец августа или на начало сентября, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
«Мы решили, что целесообразнее будет провести встречу президента и фракции в конце августа или в начале сентября, чтобы спланировать новый политический сезон», — сказала Кравчук в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
По ее словам, более уместно не подводить итоги, а формировать планы на осень, и «их действительно будет много: нас ждёт и закон про олигархов, и сложный налоговый закон, и другие законодательные акты».
«И Кабмин также будет более готов к тому, чтобы обсудить проект бюджета на следующий год», — добавила парламентарий.
Как сообщалось, депутатская фракция «Слуга народа» 17 июля планировала проведение закрытого мероприятия при участии президента Украины Владимира Зеленского и членов Кабинета министров.
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