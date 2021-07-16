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Медведчук, Порошенко, Зеленский: самые популярные украинские политики – это президент и его главный политический противник, – Акимова

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Медведчук, Порошенко, Зеленский: самые популярные украинские политики – это президент и его главный политический противник, – Акимова

Самые популярные украинские политики в СМИ — это Виктор Медведчук, Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Об этом в своей колонке для «Капитала» пишет политический обозреватель Галина Акимова.

«Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами)», аргументирует журналист.

Несмотря на то, что Виктор Медведчук находится под домашним арестом, внимание СМИ к нему сопоставимо с интересом к Зеленскому, поясняет Акимова.

«Несмотря на то, что глава политсовета „Оппозиционной платформы — За жизнь“ находится под домашним арестом, рейтинги показывают, что уровень интереса СМИ к нему сравним с популярностью Зеленского и даже Байдена. При этом в мае первые два места в рейтинге медиа-популярности вообще поделили между собой Медведчук и Зеленский. А сегодня топ-3 самых популярных политиков первой величины — это Медведчук, Порошенко и Зеленский»,  сообщает журналист.

«В общем, если в Офисе президента рассчитывали исключить главного политического оппонента Зеленского из информационного пространства и активной политики, то добились абсолютно противоположного результата», подчеркивает автор.

По словам Акимовой, Петр Порошенко и его «Европейская солидарность» постоянно критикуют президента, потому как боятся, что их избиратель уйдет к Зеленскому.

«И это понятно, потому что сегодня Зеленский — это по факту «Порошенко № 2», потому что проводит в жизнь политическую линию экс-президента. А куда в такой ситуации деваться с электорального поля самому Порошенко? Ведь, перефразируя поговорку, Госдепартамент не вынесет двоих...Также Порошенко фигурировал в СМИ в связи с законопроектом «об олигархах», если конкретно — из-за перспектив попасть в список «лиц, имеющих значительнуый экономический или политический вес в общественной жизни», — информирует журналист.

Вместе с тем, обращает внимание Акимова, занявший первое место президент Владимир Зеленский из-за «войны» с Филиппом Киркоровым и обысков у тещи Медведчука создал себе нелицеприятный имидж человека, который воюет с поп-певцом и пожилой женщиной.

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«Ряд СМИ также обратили внимание на сообщение Зеленского в twitter в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны — президент постарался не упоминать, кто на кого напал, а также не использовал термин ВОВ, сделав свое сообщение максимально нейтральным... Не обошлось и без скандалов. Из-за того, что Офис президента сначала включил поп-певца в список угроз национально безопасности, а сотрудники ГБР и СБУ пришли с обыском к теще Медведчука, Зеленский в глазах украинцев заработал себе репутацию человека, который не придумал ничего важнее, как воевать с Филиппом Киркоровым и пожилой женщиной», отмечает журналист.

«Итак, имеем очень интересный расклад, потому что самые популярные политики в украинских СМИ — это Медведчук, Порошенко и Зеленский. То есть, действующий глава государства и его основные политические противники», заключает политический обозреватель Галина Акимова.

СМИ, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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