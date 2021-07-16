У Зеленского обещают скоро назвать дату его визита в США

Дата и программа визита президента Украины Владимира Зеленского в США будет озвучена в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Сейчас все согласования находятся на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа», — сообщил Никифоров на брифинге в Офисе президента в пятницу, 16 июля.

Как сообщалось, Зеленского пригласил посетить с визитом Вашингтон этим летом президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора. При этом конкретная дата до сих пор названа не была.